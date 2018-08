FC Bayern in Noten: Die Einzelkritik zum Supercup-Sieg gegen Frankfurt

Das ging ja fix: Der erste Titel für die Bayern in der neuen Saison, das Antrittsgeschenk für den neuen Trainer Niko Kovac. Mit 5:0 besiegten die Münchner Meister am Sonntagabend in Frankfurt ihre Pokalpeiniger, schenkten der Eintracht fünf Revanche-Treffer, drei davon erzielte Robert Lewandowski, für das 1:3 am 19. Mai in Berlin ein – das Ausstandsgeschenk von Kovac an seinen damaligen Arbeitgeber. Zum 4:0 traf Kingsley Coman, zum 5:0 Thiago. Eine einseitige Sache, eine Demütigung für den Pokalsieger im eigenen Stadion.