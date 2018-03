FC Bayern in Noten: Einzelkritik zum klaren Sieg über Besiktas Istanbul

Franck Ribéry : Spielte ab Januar 2005 ein halbes Jahr für Besiktas' Stadtrivale Galatasaray. In seinem 100. Europacup-Spiel (davon 88 für Bayern) mit einigen netten Sololäufen, ohne großen Glanz. Am 1:0 beteiligt. NOTE 3

Javi Martínez : Sehr vorsichtig in einem Spiel, in dem es ja rasch um nichts mehr ging. Der so oft verletzte Spanier tat im defensiven Mittelfeld das nötigste, überzeugte durch gutes Stellungsspiel. NOTE 3

Der FC Bayern München setzt sich nach dem klaren Erfolg im Hinspiel auch in Istanbul gegen Besiktas durch. Alle Spieler hier in der Einzelkritik. Klickt euch durch!

Spieler des Spiels – und zugleich Bayerns Pechvogel: Thiago. Der Spielmacher, schon so oft in seiner Karriere verletzt, hatte sich erst in den letzten Wochen nach erneut drei Monaten Pause (Teilriss eines Oberschenkelmuskels) zurückgekämpft. Nach 36 Minuten musste der Torschütze des 1:0 den Platz in Istanbul wieder verlassen, wütend feuerte er seine Schienbeinschoner in die Trainerbank. Kein Wunder. Es ist seine 12. Verletzung (!) seit er 2013 zu Bayern kam.