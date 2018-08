Ivan Perisic flirtet mit dem FC Bayern: "Niko Kovac weiß, wo er mich findet"

Ivan Perisic flirtet mit dem FC Bayern! „Niko Kovac hat mich sehr beinflusst. Als er Trainer war, habe ich für Kroatien sehr gute Leistungen gezeigt. Wenn er mich will, weiß er, wo er mich finden kann" , sagte der 29 Jahre alte Vize-Weltmeister der kroatischen Tageszeitung Sportske Novosti. Zwischen 2013 und 2015 hatte Perisic 16 seiner bisher insgesamt 73 Länderspiele unter dem damaligen Nationaltrainer Kovac bestritten. Der Coach zog nach seiner Entlassung zu Eintracht Frankfurt weiter und steht seit diesem Sommer beim FC Bayern unter Vertrag.

Perisic hatte erst im vergangenen September bis 2022 bei Inter Mailand verlängert, scheint sich bei den Italienern aber nicht mehr uneingeschränkt wohl zu fühlen. Es seien "falsche Entscheidungen" getroffen worden. In der vergangenen Saison reichte es für Inter nur zum vierten Tabellenplatz - mit 23 Punkten Rückstand auf Meister Juventus Turin. Folglich ist Perisic einem Abschied gegenüber aufgeschlossen. Für ihn komme jedoch eigentlich nur ein Wechsel zu einem "Spitzenverein in einer der besten Ligen der Welt" in Frage. Dies seien die englische Premier League und Spaniens La Liga.