Zweifel beim FC Bayern: Wechselt James Rodriguez zurück zu Real Madrid?

Bislang hat James Rodriguez noch keine gute Saison gespielt. Der Superstar des FC Bayern fehlte lange aus Verletzungsgründen, kam gegen Hoffenheim und Stuttgart bislang erst zu zwei Kurzeinsätzen. Seinen Stammplatz muss der 27-Jährige sich mühsam zurückverdienen, zu gut spielte vor allem Konkurrent Thiago Alcantara in den vergangenen Wochen. Hinter der Sturmspitze ist dagegen Thomas Müller gesetzt. Trainer Niko Kovac hat ein Luxusproblem: Er hat derzeit keinen Platz für den wohl talentiertesten Spieler im Kader.

Die Tatsache, dass James schwer in die neue Saison kommt, heizt die Gerüchteküche neu an. Laut Kicker gibt es bei den Bayern Zweifel, ob der Mittelfeldstar auch über 2019 hinaus für den Rekordmeister aufläuft. Bis zum Saisonende ist der Kolumbianer, der zuletzt sogar auf die Länderspielreise nach Südamerika verzichtete, noch ausgeliehen. Kehrt er dann zu Real Madrid zurück? Offenbar verzichteten die Madrilenen nur wegen der guten Beziehungen nach München auf einen vorzeitigen Abwerbeversuch schon in diesem Sommer. James wäre demnach gern nach Madrid zurückgekehrt.