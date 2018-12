FC-Bayern-Star James Rodriguez über seine Zukunft: "Ich würde gern bleiben"

Bleibt er oder geht er? Die Zukunft von James Rodriguez beim FC Bayern München ist noch längst nicht geklärt. Doch zumindest sagt der Kolumbianer (Leih-Vertrag bis 2019) nun einmal selbst, was er möchte.

„Die Ausgangslage im Vergleich zum letzten Jahr ist natürlich eine ganz andere. Unter dem neuen Trainerstab spiele ich nicht mehr so viel“, so der 27-Jährige, der aktuell mit einem Außenbandriss im Knie ausfällt, bei einem Fan-Treffen in Straubing. Die Situation sei für ihn schwierig: „Ich kann nichts versprechen. Wenn ich gehen muss, weil ich nicht spiele, dann gehe ich."

"Ich würde gerne bleiben"

Doch was möchte er selbst? James Rodriguez:"Ich würde gern bleiben, denn ich spüre die Liebe der Fans, sowohl hier, als auch eigentlich in der ganzen Bayern-Familie."