Martinez-Tor gegen Gladbach irregulär? Ex-Schiedsrichter Merk: "Ein klares Foul"

Was war passiert? Lewandowski hatte noch in der ersten Minute eine riesige Chance, doch Sommer parierte stark. Eckball Bayern - klar, dass die Mittelfeld-Kante "Machinez" da offensiv gefragt war. Und der 30-Jährige setzte sich durch, allerdings offenbar mit unfairen Mitteln. Er keilte mit seinem Ellenbogen gegen Gladbachs Verteidiger Nico Elvedi und schubst den Schweizer so entscheidend weg. Elvedi kann nicht in den Zweikampf gehen.