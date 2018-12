FC Bayern: Jerome Boateng rechnet mit Jahr 2018 ab - "Erinnere mich nicht gern daran"

So viel Klartext von Fußballern liest man selten: FC-Bayern-Star Jerome Boateng hat schonungslos mit seinem persönlichen Jahr 2018 abgerechnet und seine eigene Leistung scharf kritisiert. Über seine sozialen Kanäle veröffentlichte der 30-Jährige einen langen persönlichen Jahresrückblick. So bezeichnete Boateng die komplett verpatzte WM 2018, bei der Deutschland bereits in der Vorrunde ausschied, als "eine der enttäuschendsten Erfahrungen meiner Karriere. Das Ausscheiden hat mich lange beschäftigt, mittlerweile habe ich es verarbeitet und daraus gelernt", so der Innenverteidiger.

2018 vorbei: Deshalb ist Boateng glücklich darüber

Boateng erlebte ein persönlich schwieriges Jahr 2018. Zwar gewann der Deutsche mit dem FC Bayern die Bundesliga, verpasste allerdings den Sieg im DFB-Pokal (1:3 im Finale gegen Eintracht Frankfurt) und schied im Halbfinale der Champions League (1:2, 2:2) gegen Real Madrid aus. Im Hinspiel verletzte sich Boateng am Oberschenkel - eine Verletzung, die ihm fast die WM gekostet hätte. Die aktuelle Saison ist für Boateng ebenfalls nicht von Erfolg gekrönt: Mit dem FCB durchlebte der gebürtige Berliner eine Krise, zudem verzichtete Bundestrainer Joachim Löw im November auf eine DFB-Nominierung für die beiden letzten Spiele 2018 gegen Russland und Holland.

Verständlich also, dass Boateng schreibt: "*2018 geht zu Ende, und zugegeben, ich bin glücklich darüber. Für mich persönlich war es ein sehr schwieriges Jahr, ich werde mich wohl nie gut und schon gar nicht gerne daran erinnern." Auch seine eigenen Leistungen hätten ihm nicht gefallen: "Sportlich bin ich hinter meinen eigenen Erwartungen deutlich zurückgeblieben", so Boateng ehrlich.*

Boateng offen: "*Privat hatte ich auch mit einigen Dingen zu kämpfen"*

Offen wie selten äußert sich der Bayern-Star auch über sein Privatleben, das offenbar auch Einfluss auf seine Leistungen hatte. "Privat hatte ich auch mit einigen Dingen zu kämpfen und so sehr man auch versucht Privates vom Beruf zu trennen, es klappt nicht immer so, wie man sich das vorstellt. Ich wünschte es wäre mir manches Mal besser gelungen."

Bayern-Star mit Ansage an 2019: "Wir wollen um die Titel kämpfen"

Doch der persönliche Boateng-Jahrsrückblick ist nicht nur eine reine Abrechnung mit dem sich zum Ende neigenden Jahr - sondern auch ein Ausblick. "Ich habe viel gelernt, fühle mich körperlich immer besser in den letzten Wochen und bin auf dem Weg zurück zu alter Topform. Kritik und Zweifel, die mir gegenüber aufgekommen sind, nehme ich als Motivation, denn ich bin noch längst nicht am Ende", so seine klare Ansage. Er will mit dem FC Bayern auch 2019 Titel gewinnen.

Aktuell liegt der Rekordmeister zur Winterpause mit sechs Punkten Rückstand hinter Borussia Dortmund auf Platz zwei der Bundesliga-Tabelle. Boateng gibt sich angriffslustig: "Wir wollen in allen Wettbewerben bis zum Schluss mit dabei zu sein und um die Titel kämpfen. Dass es schwer wird, ist uns allen bewusst. Aber es war noch nie einfach Titel zu gewinnen, also gehen wir es an."