Nach der harten Kritik von Friedhelm Funkel an Jerome Boateng hat der Nationalspieler gegen den Trainer von Fortuna Düsseldorf zurückgeschossen. "Ich finde das schon ein bisschen respektlos vom gegnerischen Trainer. Ich frage ja auch nicht, wenn 0:6 oder 0:7 gegen Dortmund verliert, ob er seine Mannschaft nicht im Griff hat", sagte der Abwehrspieler des FC Bayern am Rande eines Fanclub-Treffens in Potsdam. Dabei rutschte Boateng allerdings durch, dass die Fortuna in der laufenden Saison noch nicht gegen Borussia Dortmund spielte. Die einzige Packung kassierte der Aufsteiger beim 1:7 bei Eintracht Frankfurt.