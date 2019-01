FC Bayern: Jerome Boateng droht Ausfall für Stuttgart-Spiel

Der FC Bayern München bangt um den Einsatz von Nationalspieler Jerome Boateng beim ersten Heimspiel der Rückrunde gegen den VfB Stuttgart (Sonntag, 15:30 Uhr). Der 30-Jährige ist aktuell krank, wie FCB-Trainer Niko Kovac auf der Pressekonferenz vor dem Stuttgart-Spiel erklärte: "Boateng hat sich heute erkältet abgemeldet." Ob Boateng am Sonntag wieder zu 100 Prozent fit ist, sei fraglich: "Bei Jerome müssen wir schauen, was die Blutwerte aussehen. Er bekommt alles an Medikamenten, was er braucht", versichert der Coach.