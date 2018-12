Ex-Nationalspieler Mario Basler lässt kaum ein gutes Haar an den aktuellen Entwicklungen im Profi-Fußball . Dabei kritisiert der 49-Jährige vor allem den Umgang der Stars, Vereine und Verbände mit den Fans. "Der Kommerz wird immer größer, Vereine und Verbände werden immer gieriger. Und der Fan ist heute der größte Depp", schimpfte Basler in der Sport Bild und wurde konkret: "Die Fans werden gemolken. Sie sollen Heim-, Auswärts- und Ausweichtrikots kaufen, die hohen Eintrittspreise zahlen und dann schön brav im Stadion singen. Aber die Spieler bekommen sie unter der Woche nicht mehr zu Gesicht, weil die abgeschottet werden. Geheimtraining!"

Der frühere Bundesliga-Profi glaubt, dass sich die Anhänger diese Behandlung irgendwann nicht mehr bieten lassen. "Die Fans lassen sich das nicht mehr lange gefallen und werden auf die Barrikaden gehen. Wenn eine Familie mit zwei Kindern ins Stadion fährt, sind 250 Euro futsch. Wer kann sich das denn noch leisten? Die Vereine müssen aufpassen, dass sie die Fans nicht verlieren. Dann wäre der Fußball kaputt und für die Profis das schöne Leben vorbei", meinte Basler. Sein Rat: "Spieler sollten mal wieder Kontakt zu den Fans suchen, ab und zu auch mal in einer Kneipe ein Bierchen trinken. Nicht immer nur Kamillentee. Aber was machen sie? Die fliegen zum Friseur nach London oder mit dem Privatjet nach Mallorca zum Tennisspielen."

Basler schießt gegen Schalker Tedesco und Heidel

Bei seiner Abrechnung macht Basler auch vor aktuellen Protagonisten aus der Bundesliga nicht Halt. Angesprochen auf Schalke-Trainer Domenico Tedesco, der nach dem 0:2 bei Hertha BSC am Anfang der Saison analysierte, dass "der Druck am Ball das kollektive Verhalten determiniert" habe, sagte Basler: "Die können sagen, was sie wollen. Die Fans interessieren sich für die Tabelle. Schalke hat einen der höchsten Etats, und dann muss ich mir so einen Scheiß vom Trainer anhören. Die müssen jedes Jahr Champions League spielen." Anschließend wetterte er über S04-Sportvorstand Christian Heidel: "Aber Manager Heidel verpasst die Königsklasse im dritten Jahr voraussichtlich zum zweiten Mal und hat zig Millionen verbrannt. Darüber spricht niemand."