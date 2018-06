FC Bayern legt sich offenbar fest: Nachfolger von Jerome Boateng schon da

Im Falle eines Abgangs von Abwehrchef Jerome Boateng wird der FC Bayern offenbar keinen Mega-Transfer für die Verstärkung der Innenverteidigung tätigen. Nach Informationen der Bild entschieden sich die Münchner dafür, künftig verstärkt auf Niklas Süle zu setzen und den Nationalspieler in der Abwehrzentrale neben Mats Hummels als Stammkraft zu etablieren. Süle war vor der vergangenen Saison für 20 Millionen Euro von der TSG Hoffenheim gekommen und hinterließ schnell bleibenden Eindruck. Während der Verletzungspausen von Boateng übernahm der 22-Jährige die Rolle des Kollegen in souveräner Manier. Der Lohn: Die Teilnahme an der WM in Russland.