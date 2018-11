Jupp Heynckes spricht über die Probleme des FC Bayern - und Nachfolger Niko Kovac

Anzeige

Ist das Spiel gegen Benfica Lissabon wirklich ein "Endspiel" für Niko Kovac? Der Trainer des FC Bayern München steht beim Rekordmeister vor dem Champions-League-Duell am Dienstagabend (21 Uhr/SPORTBUZZER-Ticker) gehörig unter Druck. Das hat auch Vorgänger Jupp Heynckes erkannt - und sich zu den Problemen von Kovac und den Bayern in einem Interview mit pikanten Aussagen zu Wort gemeldet. An der Säbener Straße türme sich "ein Berg von Problemen auf", sagte der Ex-Coach der Münchner.

Das 3:3 in der Bundesliga gegen Fortuna Düsseldorf hat Präsident Uli Hoeneß zu einer öffentlichen Standpauke veranlasst. "Wir werden in den nächsten Tagen herausfinden müssen, warum wir einen so schlechten Fußball spielen", grollte der mächtige Boss. "Man auf der Tribüne immer das Gefühl, dass man bei jedem Angriff gefährdet ist, ein Gegentor zu kriegen." Die Kritik geht auch gegen Kovac, der nur noch ein Trainer auf Abruf zu sein scheint. Hätte Hoeneß sich so einen Ausbruch auch bei Kovac-Vorgänger Jupp Heynckes getraut? Unwahrscheinlich.

FC Bayern: Diese Trainer könnten Niko Kovac ersetzen Nach dem peinlichen Remis gegen Fortuna Düsseldorf ist Niko Kovac (r.) beim FC Bayern nur ein Trainer auf Abruf. Wer könnte sein Nachfolger werden? Der SPORTBUZZER wirft einen Blick auf mögliche Kandidaten. © imago/Sven Simon Zinedine Zidane: "Zizou", einst als bester Fußballer der Geschichte geadelt, ist seit seinem erfolgreichen Engagement bei Real Madrid ohne Verein. Sein Lebenslauf ist ganz nach Bayern-Geschmack: Der Franzose wurde in zweieinhalb Jahren mit den "Königlichen" drei Mal (!) Sieger der Champions League, zwei Mal Klub-Weltmeister und Meister. Schon im Sommer gab es laut "Bild" einen Kontakt zwischen FCB und Zidane. Allerdings käme der Superstar nicht sofort, weil er sein "Sabbatical" ausschöpfen will. Eine ähnliche Konstellation wie bei Pep Guardiola wäre denkbar: Zidane käme im Sommer 2019, bis dahin kommt eine Interimslösung. © Getty Ralph Hasenhüttl: Der ehemalige Leipzig-Trainer wäre die prominenteste deutschsprachige Lösung. Der Österreicher arbeitete zwei Jahre lang erfolgreich als Coach von RB. Wurde zuletzt in Leverkusen und beim FC Fulham in England gehandelt, lehnte jedoch ab. Den Bayern sagte er im Januar 2018 ab. Im "ZDF" sagte er: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich für den FC Bayern eine 1-a-Lösung bin – und zu Recht auch noch nicht bin –, weil ich einfach die internationale Erfahrung dafür noch nicht habe.“ Daran hat sich nichts geändert. © imago/Sven Simon Arsène Wenger: Die Trainerikone aus dem Elsass, die im Sommer 2018 nach 22 Jahren den FC Arsenal verließ, hat gegenüber internationalen Kollegen den Vorteil, dass er die schwierige deutsche Sprache perfekt beherrscht. Der Franzose, inzwischen 69 Jahre alt, wäre allerdings kaum eine zukunftsträchtige Lösung. Laut "Daily Telegraph" kann Wenger sich ein Engagement in München jedoch sehr gut vorstellen. © Getty Julen Lopetegui: Der Spanier hat sich in diesem Sommer gehörig verpokert - und hat deshalb maximal Außenseiterchancen auf Spitzenjobs. Erst verkündete er wenige Tage vor der WM, dass er nach dem Turnier nicht länger spanischer Nationaltrainer sein wolle und unterschrieb bei Real Madrid - dann feuerte ihn der Verband mit sofortiger Wirkung. Auch bei Real lief es ohne Superstar Ronaldo nicht glatt - nach nur 14 Spielen beim neuen Klub wurde Lopetegui auch in Madrid entlassen. © imago/ZUMA Press Antonio Conte: Der Italiener gehört zu den erfolgreichsten und besten Trainern der Welt. Conte hat in den letzten sechs Jahren eine beeindruckende Erfolgsgeschichte vorzuweisen. Mit Juventus wurde er drei Mal italienischer Meister, mit Chelsea nicht nur überragender Titelgewinner der Premier League sondern auch Pokalsieger und der letzte wirklich erfolgreiche Trainer der italienischen Squadra Azzurra - fraglich aber, ob der Exzentriker mit den dominanten Bossen klarkommen würde. © imago/PA Images Laurent Blanc: Ein weiterer Außenseiter, denn der einstige Weltklasse-Verteidiger hat seit seinem Engagement bei PSG (2013-2016) noch keinen passenden Job gefunden. Dabei arbeitete er als Trainer von Bordeaux (2007-10, 1,96 Punkte pro Spiel), der französischen Nationalmannschaft (2010-12, 2,04) und in Paris (2,36) beständig gut. Allein: Mit PSG fehlten ihm die internationalen Erfolge, deshalb wurde sein Vertrag 2016 nicht verlängert... © imago/PanoramiC Leonardo Jardim: Der Portugiese mit venezolanischen Wurzeln wäre eine exotische Wahl, aber keinesfalls undenkbar. Der 44-Jährige zählt zu einer jüngeren Trainergeneration und verdiente sich in den vergangenen Jahren in Braga, Piräus, bei Sporting Lissabon und AS Monaco (2014-2018) Lorbeeren und zeigte sich als entwicklungsfähiger Konzepttrainer, der speziell bei den Monegassen einen bleibenden Eindruck hinterließ und die Spielergeneration um Mbappé, Lemar und Bernardo Silva prägte. Ein Vorteil: Jardim kann gut mit jungen Talenten umgehen - ein Umstand, der auch beim FC Bayern gefragt sein sollte. © imago/Thomas Bielefeld Mark van Bommel: Einst beim FC Bayern als "Aggressive Leader" gefeiert und von 2006 bis 2011 mit Zweikampfhärte und Führungsqualitäten quasi unverzichtbar im Münchner Mittelfeld, macht sich van Bommel inzwischen als erfolgreicher Trainer einen Namen. Der 1977 geborene Holländer ist seit Juni 2018 Cheftrainer der PSV Eindhoven und steht mit dem Team aus Nordbrabant unangefochten an der Spitze der Eredivisie. Ein Engagement beim FC Bayern käme für "MvB" aber wohl zu früh, zumal ein ähnliches Projekt mit Niko Kovac gerade nicht recht funktioniert. © imago/Pro Shots Oder gibt es wieder einen klassischen Retter? Bei den Bayern kommen dafür eigentlich nur zwei Männer in Frage, die ihre Karrieren aber schon beendet haben: Einer ist Ottmar Hitzfeld, der von 1998 bis 2004 einer der erfolgreichsten Trainer der Bayern-Geschichte war und von Januar 2007 bis Mitte 2008 nach der Entlassung von Felix Magath nochmals mittelfristig einsprang. Der 1949 geborene Lörracher sorgte zuletzt für Aufsehen, als er Bayern trotz der aktuellen Krise zum Favoriten auf die Meisterschaft ausrief und Kovac den Rücken stärkte: "Niko war mein Spieler und ist heute mein Freund. Er war schon immer nervenstark." Tendenz: Hitzfeld bleibt im Ruhestand. © imago/HJS Muss "Cando" nochmals ohne sein Herrchen auskommen? Schon einmal musste der Hund von Jupp Heynckes die Trainer-Legende kurzzeitig an den FC Bayern abtreten, als Heynckes im letzten Jahr den entlassenen Carlo Ancelotti beerbte. In seinen acht Monaten als Bayern-Trainer sammelte er 2,49 Punkte pro Spiel, verpasste seine Krönung aber in DFB-Pokal und Champions League. Trotzdem wurde er Trainer des Jahres. Macht er es noch einmal? Schwer vorstellbar, denn schon im vergangenen Jahr ließ sich der Trainer nur mit großer Mühe überreden. © imago/DeFodi Schon einmal trainerte Andries Jonker die Bayern auf Interimsbasis - nach der Trennung von Louis van Gaal im April 2011 coachte der Holländer den FCB in fünf Spielen. Die Bilanz kann sich sehen lassen: Vier Siege und ein Unentschieden mit 20:5 Toren, darunter ein 8:1 gegen St. Pauli, ein 4:1 gegen Schalke und ein 5:1 gegen Bayer 04. Jonker trainierte zuletzt den VfL Wolfsburg in der Bundesliga, rettete die "Wölfe" 2017 vor dem Abstieg. Strebt man die Verpflichtung eines großen Namens im Sommer an, wäre Jonker eine passende Übergangslösung. © imago/Sportfoto Rudel

Die Trainer-Legende genießt seinen Ruhestand - fernab von München in Schwalmtal am Niederrhein. Dort besuchte die Westddeutsche Zeitung den 73-Jährigen, der den FCB im Oktober 2017 in ähnlich prekärer Situation nach der Entlassung von Carlo Ancelotti übernahm und in der Bundesliga wieder an die Spitze der Tabelle führte. Eine Position, von der man an der Säbener Straße aktuell nur träumen kann - in der Bundesliga steckt München auf dem fünften Platz fest, hat inzwischen neun Punkte Rückstand auf Borussia Dortmund. Der Meistertitel ist inzwischen fast zur Illusion geworden.

Heynckes kritisiert Spieler: "Es gibt liebe Jungs beim FC Bayern und Diven"

Dennoch verteidigt Heynckes seinen Nachfolger gegen anhaltende Kritik. "Da kommt ein junger Trainer und will die Welt einreißen", sagt der erfahrene Trainer, der für eine weitere Saison beim Rekordmeister nicht mehr zur Verfügung stand. Sein Resümee: "Niko Kovac hat's nicht einfach in München." Vor allem intern scheinen die Bayern sich das Leben schwer zu machen - von Zoff in der Kabine ist immer wieder die Rede. Während Heynckes derartige Brandherde mit jeder Menge Autorität rasch löschte (etwa im Mai gegen Robert Lewandowski), fällt Kovac das sichtlich schwer.

Pikante Heynckes-Aussagen machen deutlich, wo die Probleme der Bayern wirklich liegen - nämlich in der Mannschaft. "Es gibt liebe Jungs dort und Diven", sagt Heynckes über seine ehemaligen Spieler und legt damit den Finger in die Wunde. "Dann sind da noch die schweren Verletzungen von wichtigen Spielern. Da türmt sich ein Berg von Problemen auf."

Heynckes genießt Ruhestand: "Es ist einfach wunderbar zu Hause"

Noch einmal den Retter zu spielen, wie sich viele Bayern-Fans sicher wünschen würden, scheidet für Heynckes aus - der seinen Ruhestand in aller Ruhe genießt. „Es ist einfach wunderbar zu Hause, ein wahrer Luxus, morgens in aller Ruhe zu frühstücken und keinen Druck zu haben“, sagte der 73-Jährige, der "gelassen und entspannt" ist wie noch nie.

Ganz anders Kovac: Der 47-Jährige kämpft um seinen Job. „Diejenigen, die mich kennen, wissen, dass ich immer ein Kämpfer bin. Mein ganzes Leben bestand darin, mich durchzusetzen. Aufgeben, zurückstecken, die weiße Flagge hissen – das existiert in meinem Wortschatz nicht. Ich kann Ihnen garantieren: Ich werde, egal wo oder wann, nach vorn schauen, immer kämpfen“, sagte Kovac auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Benfica - und klang dabei fast verbissen.