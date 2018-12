Das sind die drei Ex-Bayern im Team von Jürgen Klopp beim FC Liverpool

Champions-League-Achtelfinale mit Bayern, Klopp & Co. im TV: Was zeigt DAZN, was zeigt Sky?

Wie die Bild weiter auflistet, verzeichnen auch Ernährungschefin Mona Nemmer und Liverpools Fitness-Chef Andreas Kornmayer eine Vergangenheit in München. Nemmer und Kornmayer verließen die Bayern im Jahr 2016 in Richtung Liverpool. Die 34-Jährige arbeitete beim FC Bayern drei Jahre lang an der Seite von Pep Guardiola, bei Kornmayer waren es sogar sechs Jahre unter Louis van Gaal, Jupp Heynckes und Guardiola.

„Schwierig. Gutes Los. Für mich ist es schön, nach Deutschland zurückzukehren“, äußerte Klopp: „Es ist lange her, dass ich gegen Bayern in einem Pflichtspiel angetreten bin. Darauf freue ich mich wirklich.“ An der stimmungsvollen Anfield Road ist 2018-Finalist Liverpool seit Jahren in internationalen Spielen ungeschlagen. Dort müssen die Münchner am 19. Februar zunächst bestehen. Die entscheidende zweite Partie findet am 13. März in der Münchner Allianz Arena statt.