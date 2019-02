FC Bayern oder Juve? Papa James spricht über die Zukunft seines Sohnes

Zwölf Minuten gegen Hoffenheim, 16 gegen Stuttgart und dann endlich ein Startelfeinsatz gegen Bayer Leverkusen - genau auf diese Rolle als Stammspieler hat James Rodríguez Lust. Im DFB-Pokal geht es am Mittwoch im Achtelfinale bei Hertha BSC weiter, am kommenden Samstag folgt in der Bundesliga das Heimspiel gegen den FC Schalke 04. Vorher spricht sein Vater Wilson in der Sport Bild über einen möglichen Wechsel, die Interessenten und die Trauer in Kolumbien.