Bericht: Mainz 05 hat Interesse an Bayern-Juwel Woo-yeong Jeong

Er ist der Shooting-Star der zweiten Mannschaft des FC Bayern München: Offensivspieler Woo-yeong Jeong hat für den FCB II in 21 Spielen in der Regionalliga Bayern bereits zwölf Tore geschossen - am Sonntag erzielte er beim 3:0-Sieg über den FC Ingolstadt sogar alle drei Treffer. Nach Informationen des Kicker hat der 19 Jahre alte Koreaner nun das Transfer-Interesse bei Mainz 05 geweckt, das laut dem Bericht bereits sehr ausgeprägt sein soll.