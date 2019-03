Matthäus über Bayern-Transfers: "Gehe davon aus, dass sie mit Havertz gesprochen haben"

Nach Ansicht von Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus steht Top-Talent Kai Havertz auf der Einkaufsliste des FC Bayern München für den kommenden Sommer ganz oben. "Ich gehe davon aus, dass sie schon mit Kai Havertz gesprochen haben . Für mich ist er das größte deutsche Talent. Bayern wird richtig nachlegen und dann nächstes Jahr nicht nur national, auch international Zeichen setzen" , sagte der Sky-Experte in der Sendung "Wontorra - der Fußball-Talk". Havertz steht noch bis 2022 bei Bayer Leverkusen unter Vertrag und hatte im vergangenen September in der deutschen Nationalmannschaft debütiert.

Der Youngster selbst hatte die Frage, ob er auch in der kommenden Saison das Leverkusener Trikot tragen werde, zuletzt bejaht. In einem Bild-Interview fügte er allerdings auch hinzu: "Stand jetzt." Havertz wird bereits seit Monaten mit einem Wechsel nach München in Verbindung gebracht. Die Sport Bild hatte zuletzt berichtet, dass der Transfer wahrscheinlich werde, falls Bayer die Qualifikation für das internationale Geschäft verpassen sollte.