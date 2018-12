FC-Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge verrät die Transferpläne des Rekordmeisters

Laut Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge ist es noch offen, ob sich der FC Bayern München in der Winterpause mit neuen Spielern verstärkt. Spätestens im Sommer will der Rekordmeister aber seinen Kader verändern. Zuletzt war über eine Verpflichtung von Weltmeister Lucas Hernandez von Atlético Madrid für die festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 80 Millionen Euro diskutiert worden.