Lotst Kimmich DFB-Talent Havertz zum FC Bayern? "Würde sehr gut zu uns passen"

Kimmich: "Er würde sehr gut zu uns passen "

Lob gab es nicht nur von den Medien, sondern auch von Mitspieler Joshua Kimmich. Der Bayern-Star würde mit dem jungen Havertz scheinbar am liebsten auch auf Vereinsebene zusammen spielen. "Ich kann ihn nicht kaufen, aber er ist ein Spieler, der glaube ich sehr gut zu uns passen würde", sagte Kimmich nach dem Spiel in Leipzig gegenüber der Bild.

Auch in Österreich hat man vernommen, dass Deutschland "auf die Siegerstraße" zurückgekehrt ist, wie die "Kronen Zeitung" titelt. © Screenshot

"De Telegraaf" aus Holland erkennt an, dass die Deutschen den "letzten Oranje-Test" bestanden haben. © Screenshot

Die spanische "AS" titelt, dass die Deutschen die Russen "vom Platz gefegt" hätten. © Screenshot

Kimmich über Havertz: "Er hat das überragend gemacht"

Darüber hinaus gab es noch ein Extra-Lob von Kimmich: "Die Leistung von Kai war mehr als respektabel. Er hat es überragend gemacht, für mich war er der beste Mann auf dem Platz . Er hat immer die richtige Lösung gefunden, sich nicht versteckt, auch sehr viele schwierige Bälle genommen, sich auch aus schwierigen Situationen gelöst. Er hatte dabei immer den Kopf oben. Er hat eine super Technik, eine tolle Übersicht. Wenn er so weitermacht, wird er bald beim DFB ein alter Hase sein.“

Den Wirbel um seine Person lässt der junge Leverkusener allerdings nicht an sich heran: "Klar bekomme ich das mit. Aber ich werde immer auf dem Boden bleiben. Der Trubel interessiert mich nicht, ich konzentriere mich auf die Spiele und das Training", sagte Havertz.

Havertz über Startelfeinsatz gegen Russland: "Hat mich extrem gefreut"

Außerdem äußerte er sich zu seiner starken Leistung im DFB-Dress gegen die Russen: Ich versuche immer, das Spiel zu leiten und die Mitspieler in Szene zu setzen. Das ist mir gegen Russland in der ersten Halbzeit ganz gut gelungen. Es hat mich extrem gefreut, dass ich von Anfang an ran durfte. Das war immer ein Traum von mir, den ich nun erreicht habe. Aber es ist noch weiter Luft nach oben, viele Dinge, die ich noch verbessern kann.“