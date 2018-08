Bayern-Star Kimmich heiß auf Supercup-Titel: "Mit Frankfurt noch eine Rechnung offen"

1991 werden zum einzigen Mal in der Geschichte des Wettbewerbs Halbfinals ausgetragen, da nach der Wiedervereinigung auch die Ostdeutschen Klubs am "Gesamtsupercup" teilnehmen. So qualifizieren sich der westdeutsche Meister Kaiserslautern (2:1 gegen Ost-Meister Hansa Rostock) und der westdeutsche Pokalsieger Werder Bremen (1:0 gegen den Ost-Pokalfinalisten Eisenhüttenstädter FC Stahl) für das Finale, das die "roten Teufel" mit 3:1 für sich entscheiden. © imago sportfotodienst