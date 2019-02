Schock beim FC Bayern: Kingsley Coman verletzt - Kovac: "Sieht nicht gut aus"

Was war passiert? In der hektischen Endphase wurde Coman bei einem Zweikampf am linken Fuß getroffen. Der Franzose, der in dieser Saison nach einer Verletzung im Bundesliga-Eröffnungsspiel schon über einen längeren Zeitraum ausgefallen war, wurde zunächst unter deutlich sichtbaren Schmerzen von den Mannschaftsärzten des FCB an der Seitenlinie behandelt und humpelte anschließend in die Kabine.