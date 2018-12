FC Bayern: Kingsley Coman offenbar in Auto-Unfall verwickelt

Unfall-Schock beim FC Bayern München ? Kingsley Coman hat nach Informationen der Münchener Zeitung tz einen Tag vor Heiligabend einen schweren Unfall auf der Autobahn A 95 Richtung Garmisch-Partenkirchen verursacht, blieb allerdings unverletzt. Die Polizei bestätigte den Unfallhergang gegenüber dem SPORT BUZZER. Ob es sich bei dem Unfall-Fahrer um Bayern-Star Coman handelte, wollte die Polizei allerdings auf Anfrage nicht bestätigen. Im Polizeibericht ist nur von einem 22 Jahre alten Franzosen die Rede, der seinen McLaren Sportwagen 720SCoupe so schwer verunfallte, dass das Auto nur noch ein Totalschaden sei. Sowohl Alter wie Nationalität als auch die Automarke lassen auf Coman schließen. Insgesamt sei an dem Wagen ein Schaden in Höhe von 200.000 Euro entstanden.

A post shared by Coman Kingsley (@king_coman) on Jun 13, 2018 at 9:10am PDT

Bayern-Star Kingsley Coman? Franzose war mit McLaren zu schnell unterwegs

Der Franzose soll den Unfall laut Bericht am Morgen des 23. Dezember um 6:55 Uhr verursacht haben. Der Fahrer soll auf nasser Fahrbahn zu schnell unterwegs gewesen sein. Der Sportwagen brach aus und schlug kurz nach der Aufhebung der Geschwindigkeitsbegrenzung in die rechte Schutzplanke ein. Nach diesem Einschlag rutschte das Fahrzeug noch mit der rechten Seite an der Schutzplanke entlang, bis es nach etwa 148 Metern auf der mittleren von drei Fahrspuren zum Stillstand kam. Dabei soll der 22-Jährige ein 120 Meter langes Trümmerfeld hinterlassen haben. Zwei Spuren der dreispurigen Autobahn mussten zwei Stunden gesperrt werden. Zwei weitere Autos wurden durch den Unfall leicht beschädigt (1500 Euro Schaden).

Coman spielte am 22. Dezember noch für den FC Bayern

Coman spielte erst am Tag zuvor in Frankfurt für den FC Bayern. Im Spiel gegen die Eintracht am 17. Spieltag der Bundesliga wurde Coman in der 90. Minute für den Doppeltorschützen Franck Ribery eingewechselt. Der Franzose hatte großes Glück, den Unfall unverletzt überstanden zu haben. Erst am 1. Dezember gab er nach langer Verletzungspause sein Comeback. In der französischen TV-Sendung Téléfoot sagte Coman erst kürzlich: "Ich werde eine dritte Operation an meinem Fuß nicht akzeptieren. Genug ist genug. Vielleicht ist mein Fuß dafür nicht gemacht. Ich werde dann ein anderes Leben führen, ein anonymes Leben."