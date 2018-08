Schock für FC Bayern! Kingsley Coman verletzt sich gegen Hoffenheim schwer

Die Bayern sind geschockt! Beim Bundesliga-Auftakt gegen die TSG Hoffenheim (hier im SPORTBUZZER-Liveticker) hat sich Hoffnungsträger Kingsley Coman mutmaßlich schwer verletzt. Der Franzose zog sich kurz vor dem Pausenpfiff nach einem Foulspiel von Nico Schulz eine Verletzung am linken Fuß zu und blieb minutenlang am Boden liegen, während er behandelt wurde. Dabei war er so mitgenommen, dass er von Landsmann Franck Ribéry getröstet werden musste. Schulz erhielt für sein Einsteigen die Gelbe Karte, Schiedsrichter Bastian Dankert ließ fünf Minuten nachspielen.