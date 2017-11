FC Bayern: Klopp, Löw, Tedesco - Mögliche Heynckes-Nachfolger im SPORTBUZZER-Check

Domenico Tedesco: Der Deutsch-Italiener mischt mit dem FC Schalke 04 die Bundesliga auf! Spätestens nach dem 4:4 im Derby, in dem die Knappen einen 0:4-Pausenrückstand gegen den BVB egalisierten, ist der 32-Jährige ein Kandidat für den FC Bayern! Vor der Saison von Zweitligist Aue gekommen, hat der akribische Coach den Krisenklub Schalke 04 einmal umgekrempelt. Er scheut große Namen nicht (degradierte S04-Urgestein Benedikt Höwedes) und schult Spieler auch gerne mal um (Max Meyer vom Spielmacher zum agressiven Sechser). In der Bundesliga rangiert er mit dem Revierklub auf Rang 3, lediglich fünf Punkte hinter den Bayern. Zudem gelingt es ihm, charakterlich schwierige Spielertypen wie Yevhen Konoplyanka oder Sebastian Stambouli richtig einzusetzen und zu Bestleistungen zu motivieren.

