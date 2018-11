Kommentar zum FC Bayern: Niko Kovac ist nur noch ein Trainer auf Abruf

Ja was soll er auf die Frage auch antworten? So kurz nach einem Spiel, das der FC Bayern trotz einer 3:1-Führung noch blamabel mit 3:3 beendet hatte – gegen Fortuna Düsseldorf, einen Aufsteiger, im eigenen Stadion. Ob Niko Kovac in München auch am Dienstag im Champions-League-Spiel gegen Benfica Lissabon noch auf der Bank sitzen würde, lautete die Frage an Uli Hoeneß. „Am Dienstag in der Champions League wird Niko Kovac unser Trainer sein“, antwortete der Bayern-Boss. Doch wenn man ihm genau zuhörte, wurde deutlich, dass der derzeitige Bayern-Coach nicht mehr viele Spiele in München als Verantwortlicher an der Seitenlinie bekommen wird. Zu deutlich war die Hoeneß-Abrechnung.