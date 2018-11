FC Bayern: Düsseldorf-Coach Funkel schießt gegen Jerome Boateng: "Zu bequem"

Friedhelm Funkel hat mit dem umjubelten 3:3 seiner Fortuna beim FC Bayern die Krise des Rekordmeisters noch einmal verschärft . Trainer Niko Kovac steht stärker denn je unter Druck , auch weil seine Spieler Einsatz und Kampfeswillen gegen Düsseldorf vermissen ließen . Im Hellmann - der o2-Fußball-Talk äußerte sich Funkel kritisch zum Abwehrverhalten von Bayern-Verteidiger Jerome Boateng: "Da kann kein Trainer der Welt etwas dafür, wenn der Boateng auf Abseits spielt, weil er vielleicht zu bequem ist hinterherzu laufen beim 2:2 . Dann hätten wir das Tor nicht gemacht. Da geht er dann lieber zwei Schritte nach vorne und will dem Laufduell mit Lukebakio aus dem Wege gehen ."

Funkel weiter: "Das ist ein Weltklassespieler und das darf einfach nicht passieren, da kann kein Trainer der Welt was für." Der Coach der Fortuna sieht in der Defensive des Rekordmeisters vor allem ein Problem: das fehlende Tempo. "Süle, Boateng oder auch Hummels haben an Grundschnelligkeit verloren", sagte der 65-Jährige unumwogen vor dem Sky-Mikro.