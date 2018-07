FC Bayern: Kovac fordert mehr ausländische Trainer im deutschen Jugendfußball

Niko Kovac fordert ein Umdenken in der Nachwuchsförderung des DFB. Spielfreude und Kreativität müsse man zur Not auch importieren, sagte der neue Bayern-Coach in einer Kolumne.

In der Diskussion um die Qualität des deutschen Fußballs hat Bayern-Coach Niko Kovac ein Umdenken gefordert. „Es sollte in der Nachwuchsarbeit wieder mehr darauf geachtet werden, dass man im Fußball nicht nur Handwerker und Facharbeiter braucht, sondern auch Künstler“, schrieb der Münchner Trainer in seiner Kolumne für die Frankfurter Allgemeine Zeitung.

In Südamerika und im Mittelmeerraum gebe es „noch die Straßenfußballer, die Spaß daran hätten, einen Gegner zu veräppeln oder für die Galerie zu spielen. In Deutschland wird so etwas zu oft aberzogen“, meint Kovac, der am Donnerstag gesundheitlich angeschlagen beim Training des Rekordmeisters fehlte.

Niko Kovac: Bilder seiner Karriere Niko Kovac ist neuer Trainer des FC Bayern München. Der SPORTBUZZER wirft einen Blick zurück auf die Karriere des Kroaten, der in Berlin geboren wurde und in seiner aktiven Laufbahn schon für die Münchner spielte. © Getty Seine Karriere startete Kovac beim Berliner Stadtteilverein Nord Wedding, ehe er 1989 zu Hertha Zehlendorf wechselte. 1991 folgte der Schritt zu Hertha BSC, dem größten Vereins seiner Heimatstadt. Der Stolz steht dem damals 19-Jährigen ins Gesicht geschrieben, als er beim offiziellen Fototermin posiert. © imago Für die Hertha spielt der zweikampfstarke Mittelfeldspieler zunächst bis 1996. Hier am 22. Oktober 1995 beim Einwurf. Insgesamt absolviert er für seinen Berliner Verein 242 Spiele, in denen er 24 Tore schießt. © imago/Oliver Behrendt Niko Kovac wechselt 1996 zu Bayer 04 Leverkusen. Hier posiert er in seinen ersten Monaten beim neuen Verein. © imago/HJS Am 10. Juli 2001 zeigen sich Niko und Robert (links) Kovac bei ihrem neuen Verein - dem FC Bayern. Während Niko vom HSV nach München wechselt, kommt Robert von Bayer 04. Anders als Niko hat Robert nie für Hertha BSC gespielt. 1995 wechselte er von Hertha Zehlendorf nach Nürnberg, 1996 weiter nach Leverkusen. Bayern bringt die Brüder wieder zusammen. Genau wie 2018. © imago/team 2 Nach zwei Jahren und 51 Einsätzen beim FC Bayern kehrt Kovac 2003 zur Hertha zurück. Mittlerweile ist er zum Führungsspieler gereift. Bis 2006 spielt er noch für die Berliner, wechselt dann zu seiner letzten Station RB Salzburg nach Österreich. Für Hertha spielt er insgesamt acht Jahre. © Getty/Bongarts Bei der WM 2006 nimmt Kovac (links) mit seinem Bruder Robert den Japaner Junichi Inamoto in die Zange. Insgesamt absolviert Kovac 83 Länderspiele für Kroatien. Er schießt 14 Tore und ist im Mittelfeld ein Leader. Im Oktober 2008 tritt er nach einem 0:0 gegen die Ukraine aus der Auswahl zurück. © Getty Erste Schritte als Trainer sammelte Kovac bei Red Bull Salzburg, wo er 2011/12 als Co-Trainer von Ricardo Moniz arbeitete. © imago/GEPA Stolzer Moment: Niko Kovac (links) als Cheftrainer der kroatischen Nationalmannschaft bei der WM 2014 in Brasilien. Trotz eines 4:0 gegen Kamerun scheiden die Kroaten wegen Niederlagen gegen Gastgeber Brasilien und Mexiko (jeweils 1:3) in der Gruppenphase aus. Kovac ist von 2013 bis 2015 Coach der Kroaten. Immer an seiner Seite: Bruder Robert. © imago/Moritz Müller Im März 2016 übernimmt Niko Kovac den abstiegsbedrohten Erstligisten Eintracht Frankfurt - sein erster Job in der Bundesliga. Er führte die Hessen noch in die Relegation, wo das Team um den gerade von einer Krebserkrankung erschütterten Kapitän Marco Russ den Klassenerhalt gegen Nürnberg schaffte. Stark: Kovac tröstete nach dem Abpfiff im Moment des Triumphes die FCN-Spieler. Dafür wurde er mit dem Fair-Play-Preis des Deutschen Sports geehrt. © Getty Starkes Gespann: Kovac (scharf) mit seinen Assistenten Robert Kovac und Armin Reutershahn. © Getty Im DFB-Pokal-Finale 2017 muss sich Kovac mit seinen Frankfurtern geschlagen geben. Die Dortmunder schlagen die Eintracht mit 2:1. © Getty Aber Frankfurt hat es dem BVB schwer gemacht: Obwohl Dembélé schon nach acht Minuten das 1:0 macht, bleiben die Hessen im Spiel. Rebic gleicht nach einer halben Stunde sogar aus. Am Ende siegt jedoch der BVB, weil Aubameyang nach einem Foul von Hradecky vom Punkt aus cool bleibt. © Getty Ein enttäuschter Niko Kovac bei der Medaillenvergabe. Seinem ersten Titel war er noch nie so nah wie an jenem Abend in seinem "Wohnzimmer", dem Olympiastadion. © Getty Ein Jahr später klappte es dann doch mit dem Sieg des DFB-Pokals. Gegen seinen künftigen Arbeitgeber aus München gewann Kovac mit seinem Team 3:1. © Matthias Koch Aufreger der Partie war diese Situation: Als Bayerns Javi Martinez in der Schlussphase im Strafraum zu Boden geht, bleibt der Pfiff aus. Auch nach einem erneuten Blick durch den Videoschiedsrichter auf die Szene wird dem FCB ein Strafstoß verwehrt. © Matthias Koch Aufreger hat es auch schon im Vorfeld des Endspiels gegeben. Im April 2018 wird der Wechsel von Niko Kovac zum FC Bayern öffentlich. Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic hat die Abläufe rund um den Wechsel scharf kritisiert. "Dass Informationen an die Öffentlichkeit geraten sind - sicher nicht aus Frankfurt - ist respektlos", sagt er Mitte April auf einer Pressekonferenz. © Jan Huebner Doch nach dem gewonnen Pokalfinale können Bobic (links) und Kovac wieder zusammen mit den Frankfurter Fans jubeln. © dpa Am 2. Juli 2018 stellt sich Niko Kovac erstmals offiziell beim FC Bayern München vor und leitet das Auftakt-Training des Rekordmeisters. © dpa

"Große Individualisten fehlen"

Dabei gebe es auch im Land des Noch-Weltmeister „genügend Spieler mit der richtigen Einstellung, mannschaftsdienlich, kampfstark, taktisch hervorragend und auch am Ball gut ausgebildet“, so der neue Trainer des deutschen Rekordmeisters aus München. Aber die „großen Individualisten, die enge Spielsituationen überraschend lösen können oder beim Konter den Gegner einfach mal stehen lassen“, die würden fehlen.