FC Bayern-Krise: Darum glaubt Werder-Stürmer Claudio Pizarro an seinen Ex-Klub

Wenn am Samstag (15.30) Werder Bremen den FC Bayern München empfängt, dann schlagen in der Brust von Claudio Pizarro zwei Herzen - auch wenn für ihn an diesem Tag natürlich nur ein Sieg der Grün-Weißen zählt. Dass dem frisch gebackenen Bambi-Preisträger das Geschehen an der Säbener Straße jedoch alles andere als egal ist, beweisen seine Aussagen, die er dem Nachrichtenportal t-online.de vor dem Nord-Süd-Gipfel gegeben hat.