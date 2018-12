Oliver Kahn erklärt: Deshalb ist Manuel Neuer nicht mehr der beste Torwart der Welt

Kahn, dem bei der Jahreshauptversammlung des FC Bayern von Präsident Uli Hoeneß ein Job im Klub in Aussicht gestellt wurde, kritisiert den FCB nicht direkt, spricht aber trotzdem Klartext. Es sei ein typisches Problem einer Spitzenmannschaft, "dass irgendwann die Motivation in der Bundesliga etwas weniger wird", so der 49-Jährige: "Das hängt nicht nur mit den sechs Meisterschaften in Folge zusammen, sondern auch mit der Weltmeisterschaft." Diese sei "fatal" gelaufen. Deutschland schied mit vielen Bayern-Stars schied bereits in der Vorrunde aus. Der Ex-Weltklasse-Keeper mutmaßt: "Viele deutsche Spieler haben diesen Meteoriteneinschlag, den sie in Russland erlebt haben, nicht so schnell aus den Kleidern schütteln können."