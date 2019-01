FC Bayern: Leon Goretzka mit Stammspieler-Ansage - "Durfte mich schnell zum Kern zählen"

Leon Goretzka hat in seinem Premierenjahr beim FC Bayern schnell Fuß gefasst und zählt sich nach vielen Startelfeinsätzen schon zum Stammpersonal. „Es gibt viele Spieler, die in ihrem ersten Jahr bei Bayern ein paar Probleme haben. Weil es eine große Umstellung ist“, sagte der Fußball-Nationalspieler dem Kicker. „Ich glaube, dass ich das ganz gut hinbekommen habe - mit vielen Startelfeinsätzen und Minuten, obwohl wir anfangs viel rotiert haben“, meinte der 23-Jährige. „ Danach durfte ich mich schnell zu dem Kern zählen , der gesetzt auf dem Platz stand. Das sehe ich als eine gute Leistung.“

FC Bayern: Leon Goretzka empfiehlt "breite Brust" beim FCB

Goretzka absolvierte in dieser Saison bisher 15 von 18 möglichen Bundesliga-Spielen - und kam dazu in fünf von sechs Gruppenspielen der Champions League zum Einsatz. Insgesamt erzielte er bei seinen 23 Pflichtspieleinsätzen in dieser Saison vier Tore und gab drei Torvorlagen.