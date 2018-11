Kurioser Matthäus-Plan für den FC Bayern: Kahn soll Klub-Boss werden

Sollten diese Personalien in die Tat umgesetzt werden, wäre das eine faustdicke Überraschung. Lothar Matthäus empfiehlt dem FC Bayern, in der Führungsetage einen Wechsel vorzunehmen - und der Rekordnationalspieler verrät auch, wer den Klub anstelle von Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß und Co. in Zukunft leiten soll.