Marca: FC Bayern kauft Lucas Hernandez – Atlético-Star kommt für 80 Millionen Euro!

Greift der FC Bayern München etwa doch schon in diesem Winter so richtig tief in die Tasche? Wie die spanische Marca berichtet, soll Lucas Hernandez im Winter von Atlético Madrid an die Isar wechseln. Der deutsche Rekordmeister habe den jungen Abwehrspieler, der im Sommer mit Frankreich Weltmeister wurde, demnach zu einem wesentlichen Bestandteil des Neuaufbaus gemacht.

Der FC Bayern soll dem Bericht zufolge eine im Vertrag verankerte Ausstiegsklausel ziehen, durch welche Hernandez im Winter für 80 Millionen Euro den Verein ab dem 1. Januar 2019 verlassen kann. Bei Atlético besitzt er noch einen Kontrakt bis ins Jahr 2024. Damit wäre Hernandez der teuerste Verteidiger der Welt - das ist bisher Virgil van Dijk, den der FC Liverpool vor einem Jahr für 78 Millionen Euro aus Southampton holte.