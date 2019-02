Lucas Hernandez zum FC Bayern? Das denkt Frankreich-Kumpel Benjamin Pavard über den möglichen Transfer

Mit der Aussage "Wenn Sie wüssten, was wir alles schon sicher haben für die kommende Saison" irritierte Bayern -Präsident Uli Hoeneß am vergangenen Sonntag die Zuschauer der Sport1-Sendung Doppelpass. Ob er damit unter anderem Lucas Hernandez von Atlético Madrid meinte, behielt der 67-Jährige allerdings für sich. Angeblich soll der Linksverteidiger ebenso auf der noch geheimen Transferliste des Rekordmeisters stehen wie Callum Hudson-Odoi vom FC Chelsea, Kai Havertz von Bayer Leverkusen und Timo Werner von RB Leipzig.

Bereits im Winter soll der FC Bayern an Hernandez dran gewesen sein

Dass die Bayern an Hernandez von Atlético Madrid interessiert sind, ist längst kein Geheimnis mehr. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge sollen die Münchener bereits im Winter dazu bereit gewesen sein, den 23-Jährigen an die Isar zu lotsen. In einem As-Interview hatte der Spieler Anfang Februar bestätigt, dass ein Topverein an ihm dran gewesen sei, ohne den FCB zu nennen: "Es ist wahr, dass ich im Winter ein bedeutendes Angebot hatte, für eine andere Mannschaft zu spielen."