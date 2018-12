Weltmeister Lucas Hernandez hat erstmals selbst zu einem möglichen Transfer zum FC Bayern Stellung bezogen und sich dabei ebenso zurückhaltend wie diplomatisch gezeigt. Konkret nach dem Interesse der Münchner befragt, antwortete der Abwehrspieler in der französischen Tageszeitung Le Figaro: "Mir geht es in Madrid und Spanien gut. Alle haben mir hier schon lange Vertrauen geschenkt. Aber im Fußball gibt es viele Anfragen. Ich werde jedes Mal die Vor- und Nachteile abwägen müssen, um die bestmögliche Entscheidung für mich, meine Familie und den Rest meiner Karriere zu treffen."

Lucas: "Viele Klubs bringen mich zum Träumen"

Der 22-Jährige weiter: "Es gibt in Europa viele Klubs, die mich zum Träumen bringen - aber ich werde nicht sagen, welche das sind. Mir geht es in Madrid gut, aber wenn ich morgen gehen muss, weil mich ein Projekt interessiert, werde ich darüber nachdenken." Der Franzose steht bei Atletico Madrid bis zum 30. Juni 2024 unter Vertrag, kann den spanischen Spitzenklub aber offenbar für eine festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 80 Millionen Euro verlassen. Ob die Bayern bei einem Wechsel seine Wunsch-Adresse wären, scheint angesichts seiner Aussagen fraglich. So erklärte der Verteidiger, dass er neben der Primera Division vor allem die "spektakuläre" Premier League verfolge.