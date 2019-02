Manuel Neuer vor Comeback beim FC Bayern: "Ich bin bereit"

Nationaltorhüter Manuel Neuer will im Bundesliga-Auswärtsspiel des FC Bayern München gegen den FC Augsburg wieder im Tor stehen. „Die medizinische Abteilung hat mir das Go gegeben. Ich bin bereit“, berichtete der Kapitän am Donnerstag auf der Internetseite des deutschen Rekordmeisters. Damit steigen auch die Hoffnungen, dass der zuletzt angeschlagen fehlende Neuer am kommenden Dienstag im Champions-League-Duell mit dem FC Liverpool vollkommen fit zur Verfügung steht.