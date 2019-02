FC Bayern: Hoeneß verrät bizarres Transfer-Geheimnis zu Manuel Neuer

"Wenn man überlegt, dass wir damals relativ große Widerstände bei Louis van Gaal überwinden mussten, hat sich das als eine wunderbare Geschichte entwickelt", betonte Hoeneß. Man kann es sich heute kaum mehr vorstellen, doch van Gaal hatte sich der Legende nach gegen eine Verpflichtung Neuers gesperrt und wollte Kraft behalten. Das dementierte der Trainer, der noch vor Neuers Ankunft in München im Sommer 2011 entlassen wurde, in einem Interview mit der Sport Bild: "Ich habe nie gesagt, dass ich Neuer nicht haben will. Ich habe die Bayern-Führung lediglich wissen lassen, dass ich Kraft behalten will..." Bei ihm gelte das Leistungsprinzip, deshalb hätte Neuer sich gegen Kraft durchsetzen müssen.