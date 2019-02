Nationaltorhüter Manuel Neuer wird dem FC Bayern auch im Bundesliga-Spiel am Samstagabend gegen Schalke 04 fehlen - und möglicherweise auch in der Folgezeit weiter ausfallen. "Die letzte Entscheidung hat immer der Spieler. Gegen Berlin konnte er nicht spielen, morgen eher auch nicht", sagte Trainer Niko Kovac auf der Pressekonferenz am Freitag: "Wir gehen kein Risiko ein und wollen nicht, dass es sich verschlechtert. Erst, wenn Manuel sein Okay gibt, werden wir ihn einsetzen." Der Coach dürfte sein Augenmerk dabei vor allem auf das Champions-League-Duell mit dem FC Liverpool am 19. Februar richten.

Die Krankenakte Manuel Neuer - eine Chronologie Die Krankenakte Manuel Neuer: Verletzungen am Fuß haben den Nationaltorwart schon mehrfach zurückgeworfen. Kosten sie ihm jetzt sogar die WM-Teilnahme? Klickt euch durch! ©

Um was für eine Verletzung es sich bei Neuer exakt handelt, blieb bei den Ausführungen von Kovac weiter offen. "Eine Diagnose ist schwierig", sagte der Trainer und machte aus der Blessur des Keepers weiter ein Geheimnis: "Ich bin kein Arzt und die Ärzte haben ja eine ärztliche Schweigepflicht. Es ist eine Handverletzung - klar." Das DFB-Pokalspiel am Mittwoch bei Hertha BSC (3:2) hatte Neuer mit einer Bandage am rechten Daumen verfolgt.

Neuer hatte sich die Verletzung in der vergangenen Woche im Mannschaftstraining zugezogen. Schon damals hatte der Verein auf die Veröffentlichung einer Diagnose verzichtet. Der Torhüter fehlte bei der Niederlage in Leverkusen (1:3), trainierte anschließend, musste gegen die Hertha dann aber erneut passen. Beide Male war Neuer von Sven Ulreich vertreten worden. Der frühere Stuttgarter war schon in der vergangenen Saison, die Neuer wegen eines Mittelfußbruchs fast komplett verpasste, in die Bresche gesprungen.