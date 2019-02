FC Bayern: Manuel Neuer droht Ausfall gegen Schalke 04 - Sven Ulreich gibt Update

Diese Verletzung bereitet den Fans des FC Bayern München Sorgen: Manuel Neuer ist noch immer am Daumen verletzt. Nachdem der Nationaltorhüter bereits gegen Leverkusen in der Bundesliga und vier Tage später gegen Hertha BSC im Pokal nicht spielen konnte, droht laut einem Bericht der Bild nun auch ein Neuer-Ausfall im Topspiel gegen den FC Schalke 04 am Samstag. Die Nummer eins des FC Bayern absolvierte am Donnerstag erneut nur das Feldspieler-Training und stand nicht im Tor.