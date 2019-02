Der FC Bayern muss im Bundesliga-Heimspiel am Samstag gegen Hertha BSC auf Mats Hummels verzichten. Der Innenverteidiger, der beim 0:0 im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Liverpool am Dienstag eine bärenstarke Leistung gezeigt hatte, fehlt am Samstag (15.30 Uhr) gegen die Berliner wegen eines grippalen Infekts. Ob Leon Goretzka nach seiner Reizung im Sprunggelenk wieder mitwirken kann, gab der deutsche Rekordmeister am Freitag nicht bekannt.