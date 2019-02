Der FC Bayern agierte im Achtelfinale des DFB-Pokals bei Hertha BSC weitaus überlegener, als es das 3:2 ausdrückt. Doch die kurzen Aussetzer in der Defensive geben den Münchnern weiter Anlass zur Sorge. "Wir müssen unsere Fehler einfach abstellen. Wir dürfen solche einfachen Tore nicht herschenken", erklärte Bayern-Trainer Nico Kovac. Besonders der Patzer von Mats Hummels, der das zwischenzeitliche 2:2 von Davie Selke durch eine völlig verunglückte Kopfball-Rückgabe ermöglichte, schmerzte sehr.

So reagiert das Netz auf den Sieg des FC Bayern im DFB-Pokal gegen Hertha BSC

"Wenn mir das Ding nicht passiert, gehen wir schon früher und souveräner als Sieger vom Platz", gestand der Nationalspieler: "Da muss man nicht drumherumreden. Ich bin sehr froh, dass wir trotzdem weitergekommen sind." Ihm seien bei der Aktion "drei Gedanken" durch den Kopf gegangen: "Ich habe das Mittelding gewählt. Das ist im Fußball meistens komplett falsch."

Selke antwortet Hummels sofort

Am Donnerstagmorgen konnte der 30-Jährige über seinen Patzer schon wieder lachen. In seiner Instagram-Story schrieb Hummels: "Ganz ruhig, ich seh´ den David Selke schon. Oder auch nicht..." Dazu postete er ein Foto, das ihn in der Aktion kurz vor dem 2:2-Ausgleich zeigt. Selke reagierte schon auf den Beitrag und kommentierte ihn über Instagram mit: "Legende."