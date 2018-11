Mats Hummels ist mit der Medienberichterstattung über sich und den FC Bayern offenbar erneut nicht einverstanden. Am Montagnachmittag setzte der Innenverteidiger einen Tweet ab, in dem es hieß: "Dagegen wehren, bringt ja leider auch nichts, man muss es wohl einfach über sich ergehen lassen..." Darüber, was Hummel mit dieser kryptischen Aussage genau meinte, kann nur spekuliert werden. Möglicher Auslöser seiner Botschaft: Eine Analyse der derzeitigen Situation der Bayern im Fachmagazin kicker.