Max Eberl sieht den FC Bayern angesichts des näher rückenden personellen Umbruchs in der Führungsetage in großer Gefahr. Der Manager von Borussia Mönchengladbach hält Präsident Uli Hoeneß und Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge für nur schwierig zu ersetzen. "Der FC Bayern ist ihr Lebenswerk. Wenn sie eines Tages nicht mehr an der Kommandobrücke stehen, wird der FC Bayern anders sein", sagte der 45-Jährige vor dem direkten Duell am Samstag in einem tz-Interview und hält Parallelen zu einem strauchelnden europäischen Top-Klub zumindest für möglich.