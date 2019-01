Bericht: FC-Bayern-Talent Meritan Shabani vor Transfer-Abgang - de-Jong-Nachfolger?

Beim FC Bayern München dreht sich das Transfer-Karussell auf Hochtouren: Gerüchte über Neuzugänge wie Chelsea-Juwel Callum Hudson-Odoi sowie Atlético-Star Lucas Hernandez machen die Runde. Doch bereits in diesem Winter könnte es Transfer-Abgänge beim FC Bayern geben. Wie die Bild berichtet, könnte Mittelfeld-Juwel Meritan Shabani bereits in diesem Transfer-Fenster zum Holland-Klub Ajax Amsterdam wechseln.

Wer ist dieses Bayern-Juwel Meritan Shabani? Der 19-Jährige stammt aus dem Kosovo und spielte in der vergangenen Saison noch in der A-Jugend der Bayern. Seit dieser Spielzeit ist Shabani fester Bestandteil der zweiten Mannschaft. Seit er sieben Jahre jung ist, spielt er beim FCB, seine Position: offensives Mittelfeld, Rechtsaußen. Für die Profis absolvierte Shabani bereits drei Partien: Am 28. April 2018 spielte er 56 Minuten gegen Eintracht Frankfurt, zuletzt im DFB-Pokal gegen den SV Rödinghausen - und kurz vor der Winterpause gegen Frankfurt jeweils eine Minute. Beim Trainingslager des FCB in Katar ist er dabei .

Wird Bayern-Talent Shabani zum Transfer-Schnäppchen für Ajax?

Jetzt der Wechsel des deutschen U20-Nationalspielers, der dafür sogar aus dem Trainingslager der Bayern abreisen müsste? Ajax Amsterdam soll laut dem Bericht großes Interesse an Shabani haben - vor allem, weil sie den jungen Deutschen als Nachfolger ihres eigenen Mittelfeld-Juwels, Frenkie de Jong, aufbauen wollen. Der Holländer, an dem auch FC Bayern Interesse gehabt haben soll, wird voraussichtlich im Sommer zum FC Barcelona oder zu Paris St.-Germain wechseln. In der Rückrunde könnte Shabani so also noch von de Jong lernen.