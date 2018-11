FC Bayern: Fragen und Antworten zur Mitgliederversammlung - Abteilung Attacke oder ruhige Kugel?

Anzeige

Das Zuckerl, wie man in Bayern zu kleinen, süßen Geschenken sagt, verteilte der Verein bereits am Montagnachmittag an seine Fans. Als Beruhigungspille vor der anstehenden Mitgliederversammlung, die turbulent zu werden droht.

Nach massiven Protesten der Anhänger im Stadion und Gesprächen zwischen dem Vorstand des FC Bayern München sowie verschiedenen Fan-Vertretern werden für das Heimtrikot ab der kommenden Saison „ausschließlich die traditionellen Vereinsfarben Rot und Weiß verwendet“, wie der Verein mitteilte. Die blau-roten Shirts und dunkelblauen Hosen werden eingemottet – sie stehen für eine bis dato missratene Saison, in der man erstmals seit 2012 nicht Meister werden könnte.

Ob die Verantwortlichen, allen voran Präsident Uli Hoeneß und Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge, am Freitag ab 19 Uhr auf der Jahreshauptversammlung mit einem dunkelblauen Auge davonkommen? Wahlen stehen nicht an, doch in den vergangenen Wochen und Monaten steigerte sich der Unmut vieler Anhänger über die Führungsriege beim Fußball-Rekordmeister, speziell nach der von vielen als lächerlich und vereinsschädigend empfundenen Pressekonferenz, auf der die Medien beschimpft und ihnen gedroht wurde.

Die wichtigsten Fragen zur Mitgliederversammlung des FC Bayern

Wer kommt?

Vorstand, Aufsichtsrat und Präsidium sind im Audi Dome, der Heimspielstätte der Basketballer, komplett vertreten, auch Sportdirektor Hasan Salihamidzic soll anwesend sein. Falls er nicht doch mit der Mannschaft und dem Trainerstab nach Bremen fliegt, um sich auf das Auswärtsspiel am Sonnabend bei Werder vorzubereiten. So bleiben dem angezählten Coach Niko Kovac Pfiffe der Mitglieder erspart. Obwohl die Fanseele bei ihm gespalten ist.

Was wird gefeiert?

In jedem Fall ein Rekordumsatz des Konzerns mit 657,4 Millionen Euro, knapp 17 Millionen mehr als im vorangegangenen Geschäftsjahr. Mit 29,5 Millionen Euro erwirtschaftete man den dritthöchsten Gewinn der Klubgeschichte.

Was steht an?

Hoeneß hat noch bis November 2019 das Mandat der Mitglieder. Nur noch „zwei, drei Jahre“ wolle er Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender sein – was clever kokettiert war. Als Nachfolger suche man die „eierlegende Wollmilchsau“, so Hoeneß, sprich einen Alleskönner wie ihn. Er wird wohl nächstes Jahr wieder antreten, in der aktuellen Krise ist Hoeneß wieder in die Rolle der „Abteilung Attacke“ geschlüpft, sucht wie früher als Manager demonstrativ die Nähe zur Mannschaft.

Über wen wird gesprochen?

Spannend wird, ob die Bosse in ihren traditionellen Reden dem Trainer nach dem 5:1 gegen Lissabon den Rücken stärken. Der vakante Posten des Sportvorstands, für den Ex-Kapitän Oliver Kahn die Eins-a-Lösung wäre, wird sicher thematisiert. Der 49-Jährige schweigt, soll großes Interesse haben. Selbst eine Einarbeitungsphase als Sportvorstand würde er akzeptieren. Allerdings nur mit Aussicht auf das Amt des Vorstandsvorsitzenden. Doch wann macht Rummenigge den Posten frei? Gut möglich, dass die Verlängerung seines Vertrages, aktuell gültig bis 31. Dezember 2019, verkündet wird.

Was könnte passieren?

Richtig spannend wird es erst gegen Ende, meist ab 22 Uhr, bei den Wortmeldungen der Mitglieder unter Tagesordnungspunkt 8 „Verschiedenes“. Zuletzt hatte es in Onlineforen oder auf Twitter unter dem Hashtag #uliout Diskussionen um die Zukunft von Hoeneß gegeben. Möglich, dass dieser nicht nur gefeiert wird, sondern sich auch mit kritischen Fans auseinandersetzen muss. Vor allem die Ehrentribünen-Verbannung von Klublegende Paul Breitner hat für Unverständnis gesorgt. Der Ex-Kapitän und ehemalige Markenbotschafter war gegen Benfica von der Südkurve mit Sprechchören gefeiert worden.

