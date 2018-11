Mit Motivations-Wand: So plant Bayern-Trainer Niko Kovac die Aufholjagd

Stolzer Moment: Niko Kovac (links) als Cheftrainer der kroatischen Nationalmannschaft bei der WM 2014 in Brasilien. Trotz eines 4:0 gegen Kamerun scheiden die Kroaten wegen Niederlagen gegen Gastgeber Brasilien und Mexiko (jeweils 1:3) in der Gruppenphase aus. Kovac ist von 2013 bis 2015 Coach der Kroaten. Immer an seiner Seite: Bruder Robert. © imago/Moritz Müller