FC Bayern München gegen AEK Athen live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Nach den Querelen der letzten Wochen, der nur vom Ergebnis her überzeugenden Spiele in der Bundesliga, im DFB-Pokal und in der Champions League sowie der unglücklichen Einmischung von Spielerfrau Lisa Müller via Instagram beim 1:1 gegen den SC Freiburg können die Bayern ein Erfolgserlebnis dringend brauchen. „Bayern steckt in der Krise. Trainer Niko Kovac (47) und Sportdirektor Hasan Salihamidzic (41) wirken ratlos“, sah das Kicker-Sportmagazin am Montag klar, „man muss lange zurückgehen, um sich an eine ähnliche, bittere Durststrecke beim FC Bayern zu erinnern.“ Vier Heimspiele in Folge ohne Sieg, das gab es in der Bundesliga zuletzt 2001. Damals wurde der CL-Sieger FC Bayern im Viertelfinale von Real Madrid aus dem Wettbewerb verabschiedet – und in der Bundesliga stand am Ende Borussia Dortmund ganz oben. Im europäischen Supercup verloren die Münchner mit 2:3 in Monaco gegen den UEFA-Cup-Sieger FC Liverpool und blieben somit in der Saison 2001/2002 ohne Titel.