FC Bayern München gegen FC Schalke 04 live im TV und Online-Stream schauen

Eine neue Chance für die Bayern, doch noch an Borussia Dortmund ran zu rücken? Die ersatzgeschwächten Dortmunder müssen am Samstagnachmittag gegen 1899 Hoffenheim vorlegen, die Münchner haben mit der Partie FC Bayern gegen FC Schalke 04 am Samstag (18.30 Uhr / live im SPORT BUZZER-Ticker ) rein von der Papierform einer ihrer Lieblingsaufgaben einer jeden Saison vor sich.

Denn: Gegen die Königsblauen konnten die Bayern in den letzten 16 Liga-Spielen stets ungeschlagen bleiben. Den letzten Schalker Sieg gab es im Dezember 2010. Die ,,Knappen" kassierten in ihrer Bundesliga-Geschichte gegen keinen Gegner mehr Treffer als gegen den Rekordmeister (103). In München gab es insgesamt nur 6 Siege für S04 und satte 33 Heimerfolge für den FCB. Mit Manuel Neuer (32) wird Bayern-Coach Niko Kovac (47) erneut den Stammkeeper ersetzen müssen. ,,Wir wollen mit Blick auf Liverpool kein Risiko eingehen", sagte Kovac am Freitag in München. ,,Gegen Hertha BSC haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht", bilanzierte Kovac nach dem erfolgreichen Pokal-Achtelfinale (3:2 n. V.) in Berlin, ,,ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass wir als Verlierer vom Platz gehen könnten."