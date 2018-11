FC Bayern gegen Fortuna Düsseldorf heute live im TV und Online-Stream schauen

Nein, Niko Kovac (47) hat trotz der sieben Punkte Rückstand auf Borussia Dortmund vor der Partie FC Bayern München gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag (15.30 Uhr/live im SPORTBUZZER-Ticker) keine neue Zielsetzung für die Saison ausgegeben. „Die Meisterschaft“, so der Bayern-Coach am Freitag in München, „bleibt weiter das erklärte Ziel.“ Auch sein Abwehrchef Jérome Boateng glaubt noch an den 7. Titelgewinn in Folge: „Klar wird Dortmund gehypt, aber wir können sie mit einer Serie vor der Winterpause unter Druck setzen“, sagte der Nationalspieler der Sport Bild. (aktuelle Ausgabe).

Einen besseren Gegner für den Auftakt einer solchen Serie als die auswärtsschwachen Düsseldorfer kann es dabei für den FC Bayern eigentlich nicht geben. Unter den aktuellen Teams, die die Bayern bezwingen konnten, finden sich zwar auch die Rheinländer, aber dieser 1:0-Erfolg liegt schon 27 Jahre zurück und datiert vom 2. April 1991. Danach schlug Düsseldorf die Bayern noch im DFB-Pokal 1995/96. Die letzten vier Duelle gingen allesamt an den FC Bayern, letztmalig gab es diese Begegnung in der Saison 2012/2013 in der Bundesliga.