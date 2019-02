Genervt ist man vom FC Bayern bei Hertha BSC noch nicht... Die Partie FC Bayern München gegen Hertha BSC am Samstag (15.30 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) ist das dritte Aufeinandertreffen dieser beiden Teams in dieser Saison. Im Bundesliga-Hinspiel setzte sich die Hertha mit 2:0 durch und löste damit die Herbst-Krise beim Rekordmeister aus. Im Pokal revanchierten sich die Münchner und gewannen mit 3:2 nach Verlängerung im Achtelfinale. ,,Die Ergebnisse waren ja ganz gut, von daher sind wir nicht genervt", erklärt Herthas Niklas Stark (23) in einem Kicker-Interview (Donnerstags-Ausgabe), ,,es ist schon eine andere Art der Belastung, gegen die Bayern zu spielen. Man muss noch wacher sein als sonst, Spiele gegen Bayern stehen besonders im Fokus."

Die Herthaner sind gegen die Münchner seit zwei Liga-Spielen ohne Gegentor. Länger als drei Spiele nacheinander blieb noch kein Klub in der Bundesliga gegen den Branchenriesen von der Isar ohne Gegentreffer. Aber: Unter der Regie von Coach Pal Dardai (42) gelang den Berlinern in vier Gastspielen in München kein einziges Tor. Das dürfte am Samstag nicht leichter werden, Torjäger Vedad Ibisevic sitzt ausgerechnet in dieser Partie seine Gelbsperre ab. Ondrej Duda und Davie Selke könnte diese Zwangspause im nächsten Heimspiel gegen Mainz 05 ereilen.

Die Bayern müssen sich nach dem 0:0 im Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League beim FC Liverpool rein statistisch keine Gedanken über die Serie gegen Hertha BSC machen. Seit 1977 ist die alte Dame in München ohne Sieg, zu Hause verloren die Münchner keine der letzten 23 Partien gegen den Hauptstadtklub. ,,Wir sind weiter in allen drei Wettbewerben dabei", sagt Bayern-Coach Niko Kovac (47), ein gebürtiger Berliner, ,,für uns zählen nur Siege und das erwarte ich auch für das Spiel gegen Berlin. Die Bayern können mit einem Sieg punktemäßig mit Spitzenreiter Borussia Dortmund gleichziehen und mit einem Kantersieg sogar schon vor dem Spiel des BVB gegen Bayer Leverkusen am Sonntag (18 Uhr) zumindest vorläufig wieder Tabellenführer werden.

Wie sehe ich das Spiel FC Bayern München gegen Hertha BSC live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt FC Bayern München gegen Hertha BSC am Samstag ab 15.30 Uhr live und exklusiv. Die Übertragung läuft auf den Optionskanälen Sky Bundesliga 1 (Konferenz), Sky Bundesliga 2 und HD. Reporter ist Wolff-Christoph Fuss. In der Konferenz wird Frank Buschmann zu hören sein.

Wird die Partie FC Bayern München gegen Hertha BSC live im Free-TV übertragen?

Nein, Sky hält die Exklusivrechte. Eine Zusammenfassung des Spiels FC Bayern München gegen Hertha BSC ist am Samstag ab 18.30 Uhr in der ARD-Sportschau und später ab 23 Uhr im Aktuellen Sport-Studio des ZDF zu sehen.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man bei iTunes und im Google Play Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Bundesligaspiel FC Bayern München gegen Hertha BSC bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

