FC Bayern gegen VfB Stuttgart im TV und Livestream schauen

Der FC Bayern unter Zugzwang! Borussia Dortmund und Gladbach haben am Samstag mit (erwartbaren) Heim-Erfolgen gegen Hannover 96 und den FC Augsburg vorgelegt. Die Gladbacher rangieren vor der Partie FC Bayern München gegen VfB Stuttgart am Sonntag (15.30 Uhr/ live im SPORTBUZZER-Ticker) wieder vor dem Rekordmeister.

Aber: Die Bayern haben die Chance, den Abstand auf Tabellenführer Borussia Dortmund wieder auf sechs Punkte zu verringern. Ihr bester Freund ist dabei die Statistik. 14 der letzten 15 Duelle gegen den VfB Stuttgart konnten sie gewinnen, einzig das 1:4 am letzten Spieltag der Vorsaison bei der bayerischen Meister-Sause trübt diese Bilanz minimal. Genutzt hat den Schwaben dieser Erfolg in der Allianz Arena wenig. Durch den Pokalsieg von Eintracht Frankfurt eine Woche später gegen die Bayern blieben sie in Sachen Europa-League-Quali außen vor. Stattdessen zog RB Leipzig in die Qualifikationsrunden zum europäischen Fußball-Unterhaus ein.

Für die Bayern-Fans bedeutet ein Spiel gegen den VfB Stuttgart Tor-Garantie. In 50 Duellen endete diese Begegnung in München noch nie 0:0. 1997 entschieden die Bayern unter Trainerlegende Giovanni Trapattoni mit 4:2 gegen den VfB die deutsche Meisterschaft im Fernduell mit Bayer 04 Leverkusen für sich. Im Hinspiel gewann die Mannschaft von Trainer Niko Kovac (47) mit 3:0. ,,Wir wollen das Spiel gewinnen und oben dran bleiben", gibt es für Kovac nur eine Marschrichtung, ,,wenn wir so spielen wie letzte Woche in Hoffenheim werden wir als Sieger vom Platz gehen. Wir haben genug Qualität im Kader, um die bevorstehenden englischen Wochen zu bestreiten.

Bei den Bayern werden Franck Ribéry und Arjen Robben verletzungsbedingt nicht dabei sein. Der VfB Stuttgart verlor die letzten drei Bundesliga-Spiele in Serie. ,,Es ist für uns nicht unmöglich, in München zu punkten", sagt VfB-Trainer Markus Weinzierl, der in der Vorwoche beim 2:3 gegen Mainz 05 einen herben Rückschlag zum Start ins neue Jahr hinnehmen musste. Die Stuttgarter kassierten schon jetzt mit 38 Gegentoren mehr Buden als in der gesamten letzten Saison (36). Auch das ist ein Grund dafür, dass die Schwaben, die in der Rückrunde bärenstark auftrumpften, in dieser Spielzeit gegen den Abstieg spielen...

Wie sehe ich das Spiel FC Bayern München gegen VfB Stuttgart live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt FC Bayern München gegen VfB Stuttgart am Sonntag ab 15.30 Uhr live und exklusiv. Reporter in der Allianz Arena ist Sky-Chefkommentator Wolff-Christoph Fuss.

Wird FC Bayern München gegen VfB Stuttgart live im Free-TV übertragen?

Nein! Sky hält die Exklusivrechte. Eine längere Zusammenfassung der Partie FC Bayern München gegen VfB Stuttgart gibt es im Free-TV ab 21.45 Uhr in den ARD-Regionalprogrammen.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es FC Bayern gegen VfB Stuttgart auch im kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel FC Bayern gegen VfB Stuttgart bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich FC Bayern gegen VfB Stuttgart im Liveticker?