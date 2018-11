FC Bayern: Aufstellung fix - Ribéry in der Startelf, Gnabry gar nicht im Kader

Bye bye Meisterschaft? „Nein, im Hinterkopf habe ich immer noch das gesteckte Ziel - wie der gesamte Club auch“, sagte Niko Kovac. Allerdings fehlte der Antwort des Bayern-Trainers am Freitag irgendwie ein kämpferischer und überzeugender Tonfall . Der FC Bayern trifft am Samstag um 15.30 Uhr (hier im SPORT BUZZER-Ticker) auf Fortuna Düsseldorf.

Kovac muss gegen Fortuna auf den zuletzt starken Leistungsträger Serge Gnabry verzichten , denn der Nationalspieler steht überraschend gar nicht im Kader. Wer stattdessen in der Startelf steht, erfahrt ihr in der Bildergalerie. Klickt Euch durch! Ein weiterer deutscher Nationalspieler muss überraschend auf die Bank.

Mit sieben Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Borussia Dortmund gehen die Münchner weit abgehängt in den Jahresendspurt mit noch sechs Partien in der Bundesliga und zweien in der Champions League. Den siebten Meistertitel am Stück will Kovac trotzdem nicht abschreiben. Und er hält es für verfrüht, allein einen Champions-League-Platz als neues Saisonziel auszurufen: „Davon sind wir noch weit weg. Es ist erst ein Drittel der Saison gespielt.“